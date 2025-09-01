Пашинян встретился с Алиевым в кулуарах саммита ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).