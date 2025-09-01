Пашинян встретился с Алиевым в кулуарах саммита ШОС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
11 августа МИД Армении и МИД Азербайджана обнародовали текст проекта мирного договора «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. 8 августа стороны предварительно одобрили документ при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Пашинян и Алиев в Вашингтоне достигли договоренности о парафировании мирного соглашения между Ереваном и Баку, совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию и разблокировании региональных коммуникаций.
26 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что республика ожидает от Армении внесения изменений в конституцию страны и устранения территориальных претензий для подписания соглашения.