Южная Корея остановила вещание радио «Голос свободы» на КНДР
Южная Корея полностью прекратила вещание радиостанции «Голос свободы», которая на протяжении 15 лет транслировала антисеверокорейскую пропаганду для КНДР. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на министерство обороны республики.
Этот шаг является частью курса президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна на снижение напряженности и возобновление диалога с КНДР.
3 июня в Южной Корее прошли выборы президента, на которых почти с 52% голосов победил кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли. Сообщалось, что во внешней политике он формально занимает традиционную для демократов более умеренную позицию в отношении КНДР, с которой планирует добиться восстановления связей на политическом и военном уровне.
В начале августа власти Южной Кореи начали демонтаж громкоговорителей, которые использовались для вещания пропаганды вдоль границы с КНДР. Решение было принято администрацией Ли, которая прекратила пропагандистские трансляции в июне. КНДР отвергла эти инициативы.