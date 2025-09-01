Южная Корея остановила вещание радио «Голос свободы» на КНДР

3 июня в Южной Корее прошли выборы президента, на которых почти с 52% голосов победил кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли. Сообщалось, что во внешней политике он формально занимает традиционную для демократов более умеренную позицию в отношении КНДР, с которой планирует добиться восстановления связей на политическом и военном уровне.