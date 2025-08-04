Сеул начал демонтаж громкоговорителей вдоль границы с КНДР

3 июня в Южной Корее состоялись президентские выборы, на которых почти с 52% голосов победу одержал 61-летний кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Джэ Мён. Тогда сообщалось, что во внешней политике Ли формально занимает традиционную для демократов более умеренную позицию в отношении Северной Кореи, с которой он намеревается добиться восстановления связей как на политическом, так и на военном уровне.