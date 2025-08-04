Сеул начал демонтаж громкоговорителей вдоль границы с КНДР
Власти Южной Кореи начали демонтаж громкоговорителей, ранее использовавшихся для вещания антисеверокорейской пропаганды вдоль границы с КНДР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.
Решение принято администрацией президента Ли Джэ Мёна, которая в июне прекратила пропагандистские трансляции. Северная Корея отвергла эти инициативы, заявив об отсутствии интереса к диалогу.
Исторически обе стороны Корейского полуострова использовали пограничные громкоговорители для пропаганды. В 2018 г. их демонтировали при президенте Мун Чжэ Ине, но в 2024 г. году правительство экс-президента Юн Сок Ёля возобновило трансляции.
3 июня в Южной Корее состоялись президентские выборы, на которых почти с 52% голосов победу одержал 61-летний кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Джэ Мён. Тогда сообщалось, что во внешней политике Ли формально занимает традиционную для демократов более умеренную позицию в отношении Северной Кореи, с которой он намеревается добиться восстановления связей как на политическом, так и на военном уровне.