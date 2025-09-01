СБУ не нашла доказательств причастности РФ к убийству Парубия
Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла доказательств причастности российской стороны к убийству бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом заявил глава управления ведомства по Львовской области Вадим Онищенко в ходе брифинга, передает украинская интернет-газета «Страна».
Тем не менее он добавил, что такая версия все еще рассматривается.
По данным украинской полиции, подготовка к убийству Парубия велась не один месяц. Кроме того, установлено, что в нем участвовали лица, которые инструктировали стрелка. В правоохранительных органах Украины не уточнили, известны ли их личности.
Парубий был убит во Львове 30 августа 2025 г. Он скончался на месте в результате стрельбы. Журналист Виталий Глагола со ссылкой на правоохранителей заявлял, что в Парубия выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде.
Украинские СМИ сообщали, что убийца был одет в костюм курьера. Издание «Страна» писало, что идентифицировать киллера невозможно, поскольку лицо полностью закрывал шлем. В одной из «слепых зон» он мог переодеться, после чего уйти по маршруту отхода уже в другой одежде.