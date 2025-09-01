СБУ не нашла доказательств причастности РФ к убийству Парубия

Парубий был убит во Львове 30 августа 2025 г. Он скончался на месте в результате стрельбы. Журналист Виталий Глагола со ссылкой на правоохранителей заявлял, что в Парубия выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде.