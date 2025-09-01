31 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа пытается сорвать проведение мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию, но со стороны Киева отсутствует взаимность. Песков подчеркнул, что историческая цель европейцев – сдерживание России, чему страна уже научилась противодействовать.