Внеочередное заседание совета НАТО – Украина пройдет в Брюсселе 1 сентября
В Брюсселе 1 сентября пройдет внеочередное заседание совета НАТО – Украина. Об этом сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига в социальной сети X.
Он отметил, что в ходе заседания участники обсудят совместные шаги по реагированию на якобы отказ российской стороны от усилий по мирному урегулированию конфликта.
Сибига поблагодарил страны НАТО и других союзников Украины за поддержку, а также предположил, что Москва испытывает все большее давление из-за якобы затягивания конфликта.
Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как будут устранены первопричины конфликта.
31 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа пытается сорвать проведение мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию, но со стороны Киева отсутствует взаимность. Песков подчеркнул, что историческая цель европейцев – сдерживание России, чему страна уже научилась противодействовать.