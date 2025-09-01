ОБСЕ закрыла Минскую группу по конфликту в Нагорном Карабахе

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о парафировании мирного соглашения между Ереваном и Баку, о совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию, а также о разблокировании региональных коммуникаций. Алиев отдельно упомянул проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.