ОБСЕ закрыла Минскую группу по конфликту в Нагорном Карабахе
Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минской группы по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
Кроме того, заключения, вытекающие из организационно-технических вопросов, должны быть подведены Секретариатом ОБСЕ не позднее 1 декабря 2025 г. Таким образом, закрытие Минской группы и смежных институтов урегулирования конфликта было оформлено официально при участии всех стран – участниц ОБСЕ, отмечает азербайджанский МИД.
В ведомстве подчеркнули, что закрытие Минской группы знаменует переход к новым условиям урегулирования конфликта. В частности, страна «восстановила контроль над территориями и укрепила суверенитет и территориальную целостность».
В МИД Азербайджана считают, что это решение создает условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и дальнейшего укрепления мира и стабильности в регионе.
8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о парафировании мирного соглашения между Ереваном и Баку, о совместном обращении в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию, а также о разблокировании региональных коммуникаций. Алиев отдельно упомянул проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.