СМИ: Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

В саммите принимает участие 21 глава государства, и это главы не только государств, имеющих статус партнеров по диалогу, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. В частности, помимо всех лидеров стран ШОС (КНР, Россия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия) в Китай впервые за шесть лет приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Малайзии Анвар Ибрагим, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.



Путин в ходе заседания ШОС+ сообщил, что на данный момент на рассмотрении ШОС находятся более 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Он добавил, что каждая из этих заявок заслуживает внимательного и доброжелательного отношения. Россиский лидер подчеркнул важность того, что эти страны разделяют ценности и идеалы ШОС, а также привержены проведению независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем.