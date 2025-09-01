После мощного землетрясения Афганистан обратился к России за помощью
Власти Афганистана обратились к России за помощью для ликвидации последствий землетрясения. Запрос рассматривают через МЧС, сообщил «РИА Новости» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Он отметил, что сейчас отсутствует информация о возможных пострадавших россиянах, но вероятность их присутствия в затронутых землетрясением регионах считается невысокой.
Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид 1 сентября сообщил, что число погибших в результате землетрясения на востоке страны увеличилось до 800. Из-за подземных толчков также пострадали 2500 человек. Он допустил, что число жертв может вырасти по мере проведения спасательных работ.
31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. Изначально сообщалось о 622 жертвах стихийного бедствия и более 1500 пострадавших. Reuters писало, что страна подвержена разрушительным землетрясениям, особенно в горной системе Гиндукуш, в которой встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.