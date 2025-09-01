Газета
Главная / Политика /

Путин и Рахмон обсудили подготовку мероприятий в Душанбе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в Кремле. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подготовку трех мероприятий в Душанбе.

«Главное – это взаимодействие в сфере экономики. Хочу отметить, что в целом здесь мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается. Продолжаются вопросы, связанные с инвестициями с обеих сторон. Причем это все сосредотачивается на основных, ключевых направлениях развития», – сказал Путин.

Рахмон, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за возможность встречи и проинформировал его о подготовке к трем крупным событиям, которые в ближайшее время пройдут в Душанбе: саммиту Центральная Азия – Россия, саммиту СНГ и государственному визиту.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин также провел краткие разговоры с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин 1 сентября также проведет встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли. 

Путин ранее провел двустороннюю встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях саммита ШОС. До этого российский лидер провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

