Трамп после слухов о смерти заявил, что никогда не чувствовал себя лучше
Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Так американский глава ответил на распространявшиеся в соцсетях слухи о своей смерти после нескольких дней отсутствия на публике.
Слухи Трампа появились на прошлой неделе. Пользователи сетей заметили, что в его графике с субботы по понедельник нет публичных мероприятий.
30 августа в Белом доме сообщили, что Трамп жив и у него нет проблем со здоровьем. В этот же день американский лидер был замечен по дороге на его гольф-поле в Вирджинии. Около 09:00 по местному времени пул Белого дома распространил сообщение, что фотограф запечатлел президента.
Тренд совпал с интервью вице-президента Джей Ди Вэнса 27 августа, в котором его спросили о готовности взять на себя роль главнокомандующего в случае «ужасной трагедии». Вэнс выразил уверенность, что Трамп останется на своем посту до конца президентского срока, и назвал его здоровье невероятно крепким.