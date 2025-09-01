Трамп после слухов о смерти заявил, что никогда не чувствовал себя лучше

30 августа в Белом доме сообщили, что Трамп жив и у него нет проблем со здоровьем. В этот же день американский лидер был замечен по дороге на его гольф-поле в Вирджинии. Около 09:00 по местному времени пул Белого дома распространил сообщение, что фотограф запечатлел президента.