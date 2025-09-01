МИД Армении не ответил на сообщения о блокировке заявки на вступление в ШОС

Президент России Владимир Путин в ходе заседания ШОС+ сообщил, что на рассмотрении ШОС находятся более 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Он добавил, что каждая из этих заявок заслуживает внимательного и доброжелательного отношения. Российский лидер подчеркнул важность того, что эти страны разделяют ценности и идеалы ШОС, а также привержены проведению независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем.