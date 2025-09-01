МИД Армении не ответил на сообщения о блокировке заявки на вступление в ШОС
Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, действительно ли Пакистан заблокировал заявку Еревана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает агентство, на саммите в Китае азербайджанские СМИ сообщили, что именно Исламабад воспрепятствовал процессу. «На данном этапе мы не будем вдаваться в подробности процесса, но можем сказать, что мы наблюдаем достаточно конструктивный подход и взаимопонимание в отношении членства Армении», – сказала Бадалян.
По ее словам, Армения продолжит работу с заинтересованными странами-членами ШОС над дальнейшим развитием взаимовыгодного партнерства с организацией.
Ранее СМИ Азербайджана писали, что Индия в очередной раз воспрепятствовала вступлению страны в ШОС в качестве полноправного члена. Решение Индии связывают с союзническими отношениями Азербайджана и Пакистана. При этом Китай подтвердил поддержку заявки Баку на вступление в организацию.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания ШОС+ сообщил, что на рассмотрении ШОС находятся более 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Он добавил, что каждая из этих заявок заслуживает внимательного и доброжелательного отношения. Российский лидер подчеркнул важность того, что эти страны разделяют ценности и идеалы ШОС, а также привержены проведению независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем.