В Минобороны Британии заявили, что доставили Украине 60 000 снарядов и 2500 БПЛА

30 августа государственный департамент США решил одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и оборудования для этих систем на $179,1 млн. Отмечается, что предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем «укрепления безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».