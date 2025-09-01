В Минобороны Британии заявили, что доставили Украине 60 000 снарядов и 2500 БПЛА
Великобритания поставила Украине 60 000 снарядов и ракет и 2500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил британский министр обороны Джон Хили, выступая в парламенте.
«В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, Лондон доставил Киеву, по словам Хили, 5 млн патронов, 30 транспортных средств и инженерного оборудования и 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
21 июля минобороны Великобритании сообщило, что за два месяца Украина получила от Лондона системы противовоздушной обороны и боеприпасы на общую сумму свыше 150 млн фунтов ($200 млн). Это часть запланированного на 2025 г. пакета военной помощи объемом 700 млн фунтов ($945 млн).
30 августа государственный департамент США решил одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и оборудования для этих систем на $179,1 млн. Отмечается, что предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем «укрепления безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».