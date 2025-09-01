Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Минобороны Британии заявили, что доставили Украине 60 000 снарядов и 2500 БПЛА

Ведомости

Великобритания поставила Украине 60 000 снарядов и ракет и 2500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил британский министр обороны Джон Хили, выступая в парламенте.

«В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, Лондон доставил Киеву, по словам Хили, 5 млн патронов, 30 транспортных средств и инженерного оборудования и 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

21 июля минобороны Великобритании сообщило, что за два месяца Украина получила от Лондона системы противовоздушной обороны и боеприпасы на общую сумму свыше 150 млн фунтов ($200 млн). Это часть запланированного на 2025 г. пакета военной помощи объемом 700 млн фунтов ($945 млн).

30 августа государственный департамент США решил одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и оборудования для этих систем на $179,1 млн. Отмечается, что предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем «укрепления безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе». 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных