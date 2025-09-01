Трамп провел на гольф-полях почти треть президентского срока

29 августа в соцсетях разгорелись слухи о смерти Трампа из-за того, что он два дня не появлялся на публике. Последнее появление президента состоялось 27 августа, когда он провел заседание кабинета министров в прямом эфире. При этом Трамп продолжал и продолжает активно вести свою соцсеть Truth Social, публикуя сообщения.