Си Цзиньпин назвал РФ и КНР главными победителями во Второй мировой войне

Китайский лидер подчеркнул, что лидеры РФ и КНР принимают друг друга в столицах 9 мая и 3 сентября – на праздники, посвященные победе во Второй мировой войне. По его словам, это стало традицией в отношениях Москвы и Пекина и наглядно демонстрирует ответственность государств как ключевых стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совета Безопасности ООН.