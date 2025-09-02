Си Цзиньпин назвал РФ и КНР главными победителями во Второй мировой войне
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне. Такое мнение он выразил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Китайский лидер подчеркнул, что лидеры РФ и КНР принимают друг друга в столицах 9 мая и 3 сентября – на праздники, посвященные победе во Второй мировой войне. По его словам, это стало традицией в отношениях Москвы и Пекина и наглядно демонстрирует ответственность государств как ключевых стран-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Си также подчеркнул, что совместное участие в праздновании подчеркивает решимость обеих стран отстаивать результаты Второй мировой войны и историческую правду о ней.
2 сентября российский и китайских лидеры провели переговоры в широком составе. Встреча прошла на полях памятных мероприятий в Пекине, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Этой встрече предшествовало их участие в трехстороннем саммите Россия – Китай – Монголия. Путин заявлял о стремлении страны к всестороннему развитию взаимовыгодных и равноправных отношений как с Китаем, так и с Монголией и подчеркивал важность дополнения двустороннего сотрудничества трехсторонним форматом взаимодействия.