Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжилась в узком составе в резиденции главы КНР

В рамках этой встречи Си заявил, что Россия и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне. Он объяснил это тем, что страны принимают друг друга 9 мая и 3 сентября – на праздники, посвященные этому подвигу. По словам китайского лидера, это стало традицией в отношениях Москвы и Пекина и наглядно демонстрирует ответственность стран как ключевых стран-победительниц и постоянных членов Совета Безопасности ООН.