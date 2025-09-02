Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжилась в узком составе в резиденции главы КНР
Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина продолжились в личной резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай» в узком составе. Об этом сообщает Кремль.
Российскую сторону в ходе переговоров представили глава МИД РФ Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник российского лидера Юрий Ушаков, а также глава Минобороны Андрей Белоусов.
2 сентября российский и китайский лидеры провели переговоры в широком составе. Встреча прошла на полях памятных мероприятий в Пекине, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
В рамках этой встречи Си заявил, что Россия и Китай являются главными победителями во Второй мировой войне. Он объяснил это тем, что страны принимают друг друга 9 мая и 3 сентября – на праздники, посвященные этому подвигу. По словам китайского лидера, это стало традицией в отношениях Москвы и Пекина и наглядно демонстрирует ответственность стран как ключевых стран-победительниц и постоянных членов Совета Безопасности ООН.