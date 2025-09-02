РФПИ: Москва и Пекин договорились о партнерстве для поддержки бизнеса

НКЦ и Сычуаньская ассоциация будут заниматься анализом рынков, а также способствовать определению поставщиков и потребителей в двух государствах и поддерживать предпринимателей в сфере логистики. Фонд же будет привлекать свои портфельные компании и международных соинвесторов для воплощения соответствующих инвестиционных возможностей. РФПИ, НКЦ и Сычуаньская ассоциация также решили координировать усилия по организации совместных бизнес-форумов, отраслевых выставок, конференций и деловых встреч для развития диалога между предприятиями двух стран, содействия обмену знаниями и налаживанию новых деловых отношений.