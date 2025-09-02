Газета
РФПИ: Москва и Пекин договорились о партнерстве для поддержки бизнеса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ условились о сотрудничестве для воплощения совместных инвестпроектов в России и Китае. Об этом было объявлено в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай, говорится в сообщении РФПИ.

Стороны договорились всесторонне поддерживать выходящие на китайский рынок российские компании, а также компании из КНР, расширяющие свою деятельность на российском рынке. В частности, поддержка будет выражаться в помощи при контактах с госорганами, консультировании по соблюдению регуляторных требований и упрощении процесса получения разрешений.

НКЦ и Сычуаньская ассоциация будут заниматься анализом рынков, а также способствовать определению поставщиков и потребителей в двух государствах и поддерживать предпринимателей в сфере логистики. Фонд же будет привлекать свои портфельные компании и международных соинвесторов для воплощения соответствующих инвестиционных возможностей. РФПИ, НКЦ и Сычуаньская ассоциация также решили координировать усилия по организации совместных бизнес-форумов, отраслевых выставок, конференций и деловых встреч для развития диалога между предприятиями двух стран, содействия обмену знаниями и налаживанию новых деловых отношений.

По словам гендиректора РФПИ, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, объединение усилий с НКЦ и Сычуаньской ассоциацией формирует новые возможности для компаний обеих стран по выходу на рынки России и Китая. Партнеры сосредоточатся на инфраструктуре, высокотехнологичном производстве, электронной коммерции, одновременно создавая новую площадку для диалога и сотрудничества.

«Эти инициативы не только будут стимулировать торговлю и инвестиции, но и укрепят стратегическое партнерство между Россией и Китаем», – отметил гендиректор фонда.

2 сентября Дмитриев сообщил, что Москва рассматривает возможность совместных российско-китайско-американских проектов, в том числе в Арктике и в энергетике. Кроме того, по его словам, РФПИ достиг важных договоренностей насчет перспектив для российско-китайского партнерства. В частности, речь о создании центра промышленного и торгового сотрудничества на Хайнане усилиями фонда и Hainan FTP RSC Group.

