По итогам переговоров РФ и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве
Россия и Китай по итогам переговоров подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Документы касаются сотрудничества в областях энергетики, аэрокосмической промышленности, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, инспекции и карантина, здравоохранения, научных исследований, образования, а также средств массовой информации.
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в составе делегаций 2 сентября провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине, а после продолжили беседу в резиденции «Чжуннаньхай».
В рамках переговоров «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», рассказал председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, при реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. Также был подписан договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.