По итогам переговоров РФ и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве

В рамках переговоров «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», рассказал председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, при реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. Также был подписан договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.