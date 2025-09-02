Трамп: угоны машин в Вашингтоне стали реже на 87% с вводом нацгвардии
После ввода войск национальной гвардии США в Вашингтон количество ситуаций, связанных с угонами автомобилей в столице, уменьшилось на 87%, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller.
«Теперь, через две недели, будет еще лучше. Я называют это теперь зоной, свободной от преступности. Люди ходят в рестораны, в которые не ходили четыре года. Они даже не хотят отходить к своим машинам, потому что, знаете ли, количество угонов машин сократилось на 87%», – подчеркнул глава государства.
По словам Трампа, он не ожидал, что позитивные последствия ввода нацгвардейцев в округе Колумбия наступят так быстро, как это произошло в реальности.
22 августа президент США отмечал, что благодаря развертыванию нацгвардии и активной работе полиции на территории Вашингтона не произошло ни одного убийства за неделю. 21 августа Трамп заявил, что хочет лично принять участие в патрулировании улиц американской столицы. 11 августа NBC передавал слова своих источников о том, что президент рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до 1000 служащих национальной гвардии.