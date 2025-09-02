Трамп готов вернуть психиатрические лечебницы для борьбы с преступностью
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления работы психиатрических лечебниц как меры по снижению преступности. Об этом он сказал в интервью изданию Daily Caller.
На вопрос журналистки, готов ли он вернуть психбольницы для людей с тяжелыми психическими расстройствами, Трамп ответил: «Да, я бы так и сделал».
По его словам, такие штаты, как Нью-Йорк и Калифорния, выпустили душевно больных людей в общество, потому что они не могли позволить себе содержать психбольницы.
Трамп отметил, что нельзя допускать, чтобы психически нездоровые люди свободно находились на улицах.
До этого американский лидер объявил ряд мер для борьбы с преступностью в Вашингтоне. В частности, своим указом он передал столичную полицию под прямой контроль федеральных властей, а также направил в ряд районов национальную гвардию.