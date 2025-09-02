Кадыров опубликовал ИИ-видео с Трампом в чеченском костюме
Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале видео с президентом США Дональдом Трампом, созданное искусственным интеллектом (ИИ).
На видео Трамп одет в национальный чеченский костюм и произносит речь на чеченском языке.
«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», – подписал ролик Кадыров.
Перед встречей Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске Кадыров 7 августа заявил, что было бы лучше, если бы американский глава посетил Россию для переговоров с российским лидером. По его мнению, переговоры следовало провести в Москве.
15 августа на Аляске состоялся саммит президентов США и РФ. Стороны обсудили завершение конфликта на Украине. После переговоров Путин предложил в следующий раз встретиться в Москве. Трамп назвал это предложение интересным и сказал, что это вполне возможно.