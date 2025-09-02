Катар не участвует в организации саммита между Россией и Украиной

Катар не задействован в организации возможного саммита между главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари.