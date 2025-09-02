Катар не участвует в организации саммита между Россией и Украиной

Катар не участвует в организации саммита между Россией и УкраинойПри этом государство поддерживает все дипломатические усилия между странами
Катар не задействован в организации возможного саммита между главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари.
«Я не считаю, что роль Катара охватывает подобные шаги», – объяснил он решение государства.
19 августа дипломат рассказал, что власти Катара не получали предложений об организации в Дохе трехсторонней встречи президентов России, США и Украины. Катар при этом «всегда поддерживает все усилия», которые могут привести к прекращению конфликта, подчеркнул представитель МИДа.
Аль-Ансари отметил, что Катар продолжает посредническую работу по возвращению украинских детей, вывезенных из зоны конфликта, их родственникам. 21 августа с семьями на Украине воссоединились трое детей – два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка.