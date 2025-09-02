Ушаков анонсировал новый раунд российско-американских консультаций

22 августа Путин заявил, что российско-американские отношения находятся на низком уровне, однако с приходом к власти Дональда Трампа в них «замаячил свет в конце тоннеля». По словам Путина, его переговоры на Аляске были содержательными и откровенными, а контакты продолжаются на уровне министерств и компаний.