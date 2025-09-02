Ушаков анонсировал новый раунд российско-американских консультаций

Ушаков анонсировал новый раунд российско-американских консультацийМножество вопросов между Москвой и Вашингтоном остаются неразрешенными
Предстоит очередной раунд переговоров между министерствами иностранных дел (МИД) России и США , сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его цитирует «Коммерсантъ».
По словам Ушакова, масса вопросов остаются нерешенными.
12 августа глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. В ходе него стороны обсудили подготовку саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он был организован через неделю после объявления.
15 августа прошли переговоры Путина и Трампа в составе «три на три» в закрытом режиме. Детали встречи не раскрываются, поскольку в Кремле считают это нецелесообразным. В ходе саммита главы государств договорились, как действовать дальше в контексте украинского кризиса, рассказал Ушаков.
22 августа Путин заявил, что российско-американские отношения находятся на низком уровне, однако с приходом к власти Дональда Трампа в них «замаячил свет в конце тоннеля». По словам Путина, его переговоры на Аляске были содержательными и откровенными, а контакты продолжаются на уровне министерств и компаний.