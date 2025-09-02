Ушаков: отношения РФ и США развиваются прежде всего по линии Украины
Отношения российской и американской сторон сейчас развиваются, в первую очередь, по линии урегулирования украинского конфликта. Говорить о формировании двусторонних отношений пока рано. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».
Так он ответил на вопрос о том, может ли президент РФ Владимир Путин сообщить своему американскому коллеге Дональду Трампу о результатах своей поездки в Китай с учетом текущих отношений между двумя странами.
2 сентября Ушаков также анонсировал очередной раунд переговоров между министерствами иностранных дел (МИД) России и США. По его словам, масса вопросов остаются нерешенными.
Последние переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа на Аляске в составе «три на три» в закрытом режиме. Детали встречи не раскрываются, поскольку в Кремле считают это нецелесообразным. В ходе саммита главы государств договорились, как действовать дальше в контексте украинского кризиса, рассказал Ушаков.
22 августа Путин заявил, что российско-американские отношения находятся на низком уровне, но с приходом к власти Трампа в них «замаячил свет в конце тоннеля». По словам Путина, его переговоры на Аляске были содержательными и откровенными, а контакты продолжаются на уровне министерств и компаний.