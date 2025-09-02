МВД России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр общественной безопасности КНДР Пан Ду Соб подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
На встрече между двумя министрами стороны пришли к мнению о том, что сотрудничество по вопросам безопасности приобрело ключевое значение с учетом геополитической обстановки. Этому, по мнению Колокольцева, способствовало подписание между Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Правоохранительные ведомства будут работать в направлении борьбы с транснациональной преступностью, противодействии угрозам террористического и экстремистского характера, борьбы с оборотом наркотиков и торговлей людьми, сообщила Волк. Также стороны договорились обмениваться опытом в сфере борьбы с преступностью и укреплять взаимодействия в рамках пограничного сотрудничества.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын будут вместе присутствовать на военном параде и торжественном приеме в Китае.
19 июня 2024 г. Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который начал действовать 4 декабря. Российский президент подчеркивал, что документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества двух стран.