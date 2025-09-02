МВД России и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

На встрече между двумя министрами стороны пришли к мнению о том, что сотрудничество по вопросам безопасности приобрело ключевое значение с учетом геополитической обстановки. Этому, по мнению Колокольцева, способствовало подписание между Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.