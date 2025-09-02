Фицо сделал ряд выводов после встречи с Путиным и хочет озвучить их Зеленскому
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сделал несколько выводов, которые собирается озвучить президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«У меня серьезное послание президенту Украины», – написал премьер на странице в Instagram – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Фицо уточнил, что в ходе встречи Путин рассказал ему о саммите с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на Аляске 15 августа.
2 сентября Путин провел переговоры с Фицо в Пекине. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский глава, в частности, оценил возможность членства Киева в НАТО и гарантии безопасности для соседней страны. Словацкий премьер-министр выступил против украинских ударов по нефтяной инфраструктуре и пообещал поднять вопрос недопустимости таких атак на встрече с Зеленским. Речь идет об ударах вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба».
Встреча Фицо и Зеленского запланирована на 5 сентября на востоке Словакии.