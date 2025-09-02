Фицо сделал ряд выводов после встречи с Путиным и хочет озвучить их Зеленскому

2 сентября Путин провел переговоры с Фицо в Пекине. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский глава, в частности, оценил возможность членства Киева в НАТО и гарантии безопасности для соседней страны. Словацкий премьер-министр выступил против украинских ударов по нефтяной инфраструктуре и пообещал поднять вопрос недопустимости таких атак на встрече с Зеленским. Речь идет об ударах вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба».