Ереванский суд продлил арест архиепископу Микаелю еще на месяц
Суд в Ереване еще на месяц продлил арест архиепископу Микаелю. Об этом пишет «Sputnik Армения». Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста.
Архиепископ с решением не суда не согласился и назвал его насилием над интеллектом. Он сравнил обвинение со сказкой Самуила Маршака «Кошкин дом». «Один из героев сказки говорит: "Мне сейчас Коза сказала, что у нас тут места мало". Вот и все ваше обвинение», – сказал он.
28 июня Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала освободить из-под стражи предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна, задержанного 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране.
До этого суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. До задержания он высказывался в защиту Армянской апостольской церкви.