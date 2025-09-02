Захарова посоветовала Стуббу «повернуть штыки» против «режима Зеленского»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Финляндии Александру Стуббу «повернуть штыки» против Украины, если 1944 г. его «не отпускает». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Так Захарова прокомментировала интервью Стубба изданию The Economist, где он заявил, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 г., поскольку смогла сохранить независимость.
Официальный представитель МИД РФ напомнила о событиях лета – осени 1944 г., когда Финляндия решила выйти из войны. СССР согласился принять их делегацию при условии разрыва отношений Финляндии с Германией и вывода немецких войск с территории страны. По словам Захаровой, главнокомандующий финской армией Карл Густав Маннергейм дальше «играл только по советским правилам».
Она предложила Стуббу с союзниками в Брюсселе воспользоваться алгоритмом действий 1944 г. как способом сохранения независимости Украины, чтобы «через 79 лет их правнукам было чем гордиться».
В интервью The Economist Стубб также сравнил нынешнее положение Украины с Финляндией в 1944 г., заявив, что Киев сейчас «находится в лучшем положении».
18 августа во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Белом доме Стубб уже сравнивал Киев с Хельсинками в 1944 г. Тогда финский президент заявил, что решение конфликта может быть найдено в 2025 г. – «так же, как оно было найдено в 1944 г.».
Захарова позже раскритиковала такое заявление Стубба. Дипломат напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия сражалась против СССР на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей на советских территориях. А Московское перемирие страна подписала лишь под давлением наступления Красной армии.