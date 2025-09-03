Депутат АдГ предложил взыскать компенсацию за взрывы на «Северных потоках»

Правительству Германии нужно было бы потребовать компенсацию с виновных во взрывах газопроводов «Северный поток» в 2022 г., но этого, скорее всего, не произойдет. Об этом заявил депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РБК.