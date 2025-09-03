Газета
Главная / Политика /

Депутат АдГ предложил взыскать компенсацию за взрывы на «Северных потоках»

Ведомости

Правительству Германии нужно было бы потребовать компенсацию с виновных во взрывах газопроводов «Северный поток» в 2022 г., но этого, скорее всего, не произойдет. Об этом заявил депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре  в беседе с РБК.

По его мнению, Берлин продолжит поддержку Украины любой ценой, независимо от деталей об организаторах диверсии. Федеральное правительство, как считает парламентарий, «озабочено нанесением максимально возможного ущерба России». В связи с этим диверсия вряд ли будет переквалифицирована в теракт, иначе от от виновной стороны следовало бы потребовать компенсации, чего, как думает Котре, Германия не станет делать.

Как заявил член АдГ, представители правительства, ответственные за расследование, отказывались предоставлять парламенту дополнительную информацию, ссылаясь на то, что это угрожает национальным интересам стран». Депутат также указал, что корабли ВМС Германии прибыли на место происшествия слишком поздно и без оборудования, которое требуется  для следственных работ. Он также отметил отсутствие сотрудничества между датскими и шведскими спецслужбами и запросов к американским властям.

27 августа Süddeutsche Zeitung писала, что следователи Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, предположительно участвовавших в подрыве «Северных потоков». В этот же день «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу входили семь человек, в том числе координатор операции гражданин Украины Сергей Кузнецов.

21 августа Кузнецов был задержан в Италии. Установлено, что прежде он служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном.

