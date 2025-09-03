Газета
Захарова: дата нового раунда переговоров РФ и США согласовывается

Ведомости

Россия и США согласовывают дату и место проведения еще одного раунда переговоров, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

«Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда», – сказала дипломат.

Она также отметила, что на этапе формирования находится политическая база, необходимая для перезапуска стратегического диалога Москвы и Вашингтона. Захарова напомнила о словах президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он заявил, что страны будут обсуждать договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями уже на следующих этапах переговоров.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва также рассчитывает на возврат объектов дипсобственности РФ, которые были конфискованы в США. Захарова подчеркнула, что для России этот момент безальтернативен и необходим для полномасштабного восстановления отношений с Вашингтоном.

2 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый раунд переговоров между министерствами иностранных дел России и США. По его словам, масса вопросов во взаимоотношениях стран остаются нерешенными.

22 августа Путин после встречи с Трампом на Аляске, которая прошла в формате «три на три» заявил, что российско-американские отношения находятся на низком уровне. При этом он подчеркнул, что с приходом к власти Дональда Трампа в них «замаячил свет в конце тоннеля». По словам Путина, его переговоры на Аляске были содержательными и откровенными, а контакты продолжаются на уровне министерств и компаний.

