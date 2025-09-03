Захарова: дата нового раунда переговоров РФ и США согласовывается

22 августа Путин после встречи с Трампом на Аляске, которая прошла в формате «три на три» заявил, что российско-американские отношения находятся на низком уровне. При этом он подчеркнул, что с приходом к власти Дональда Трампа в них «замаячил свет в конце тоннеля». По словам Путина, его переговоры на Аляске были содержательными и откровенными, а контакты продолжаются на уровне министерств и компаний.