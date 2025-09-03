Путин проведет двустороннюю встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Ранее Путин, Ким и лидер КНР Си Цзиньпин вместе присутствовали на торжественном военном параде, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Помощник российского лидера Юрий Ушаков информировал, что Путин и Ким будут также вместе присутствовать на торжественном приеме 3 сентября в Пекине. Он отмечал, что беседа лидеров России и Северной Кореи состоится после мероприятий.