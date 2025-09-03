Путин проведет двустороннюю встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоится в резиденции Дяоюйтай в Пекине, передает корреспондент «Ведомостей».
Подготовка к встрече двух лидеров уже идет. В зале, где состоятся переговоры, выставлены флаги двух стран.
Ранее Путин, Ким и лидер КНР Си Цзиньпин вместе присутствовали на торжественном военном параде, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Помощник российского лидера Юрий Ушаков информировал, что Путин и Ким будут также вместе присутствовать на торжественном приеме 3 сентября в Пекине. Он отмечал, что беседа лидеров России и Северной Кореи состоится после мероприятий.
3 сентября президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в Пекине. Он пожелал Си и народу Китая «великолепного праздника», одновременно обратившись к присутствующим на параде Путину и Киму. Глава Белого дома с иронией передал им «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».