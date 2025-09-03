Газета
Главная / Политика /

Euronews: ЕС не станет ускорять процесс вступления Молдавии

Ведомости

Вето Венгрии, наложенное на вступление Украины в Европейский союз (ЕС), мешает Молдавии продвинуться в рассмотрении своей заявки, пишет Euronews. ЕС отказался от идеи ускорить процесс интеграции Молдавии.

Украина и Молдавия подали заявки на вступление практически одновременно. Однако приоритетным для Европы является членство Киева в контексте гарантий безопасности, которое невозможно из-за вето Венгрии. Молдавская сторона также считает, что членство Украины в ЕС важнее из-за участия страны в конфликте. Таким образом Молдавия оказалась в неловкой политической перекрестной схватке, пишет Euronews.

ЕС парализован в выборе, так как разделению заявок препятствует мнение Украины.

«Если такое разделение произойдет, это автоматически будет означать, что Европа разделена по вопросу Украины и что у нее нет единой позиции по гарантиям [безопасности]», – напоминает телеканал слова украинского президента Владимира Зеленского.

27 августа издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщало, что переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС могут стартовать «в ближайшие дни или недели». По данным издания, в Брюсселе обсуждается возможность ускорить процесс вступления Молдавии, открыв для нее так называемый переговорный кластер до парламентских выборов, чтобы поддержать проевропейские силы. Однако против такого шага выступают Украина и ее союзники, считая, что подобное решение будет политически мотивированным и может оказаться контрпродуктивным.

25 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в cоцсети Х, что вступление Украины в ЕС будет иметь негативные последствия для экономики Венгрии и истощит ресурсы страны. Он добавил, что страна не станет финансировать присоединение Украины к объединению.

