Песков: ни у кого нет ни желания, ни времени создавать заговоры против США
Заговоры никто не строит, на это нет ни желания, ни времени. Так слова президента США Дональда Трампа прокомментировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
«Будем надеяться, что речь шла о каком-то переносном смысле. Тем более, что никакие заговоры никто не строит», – пояснил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия выстраивает отношения с партнерами на Востоке, а также взаимодействует в рамках ШОС, БРИКС и других объединений исключительно во благо народов, а не против третьих стран.
3 сентября Дональд Трамп в Truth Social заявил, что лидеры КНР, РФ и КНДР в Пекине якобы обсуждают «заговор против Соединенных Штатов». Он пожелал Си Цзиньпину и народу Китая «великолепного праздника», добавив, что Америка помогла Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика».
Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что у Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «не было и мысли» плести какие-либо заговоры против США, выразив надежду, что слова Трампа были иронией.