Силы ПВО за сутки уничтожили 170 украинских беспилотников в небе над РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедших суток перехватили и уничтожили 170 украинских БПЛА над территорией РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, российские военные сбили пять управляемых авиационных бомб, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
В Минобороны сообщали, что в ночь на 3 сентября силы ПВО сбили 105 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, Черным и Азовским морями. Наибольшее количество БПЛА (25 единиц) российские военные уничтожили в небе над Ростовской областью, еще 24 дрона – над Брянской областью. В Краснодарском крае и над акваторией Черного моря было нейтрализовано 20 и 15 беспилотников соответственно. Атаку 10 воздушных целей силы ПВО отразили над территорией Калужской области, восьми – в Крыму, двух – над акваторией Азовского моря. Один БПЛА был сбит в Смоленской области.
В Ростовской области обломки беспилотника повредили контактную сеть в районе станции Кутейниково на участке Россошь – Лихая. В результате задерживаются в пути следования 26 пассажирских поездов на период до 4 часов 15 минут. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что на крышу здания станции упал неразорвавшийся боеприпас. Специалисты провели эвакуацию пассажиров и сотрудников, оцепив здание для работы саперов.