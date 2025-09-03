Путин: у России и Вьетнама особые отношения союзничества и взаимопомощи
У России и Вьетнама особые отношения союзничества и братской взаимопомощи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вьетнамским коллегой Лыонгом Кыонгом в Пекине.
В ходе встречи российский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Ханоя в последние годы интенсифицировалось. Путин подчеркнул, что ему «даже трудно перечислить» все направления договоренностей.
В январе Россия и Вьетнам ряд подписали заявление о комплексном плане российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., соглашение о передаче совместному научно-исследовательскому и технологическому центру научно-исследовательского судна для проведения совместных морских учений, меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и торговли РФ и вьетнамским министерством информации и коммуникаций в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий и др.
Путин проводит последнюю встречу в рамках визита в Пекин. Российский лидер уже провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, главой Сербии Александром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, главой КНР Си Цзиньпинем, премьер-министром Пакистана Масудом Пезешкианом и др.