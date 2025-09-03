Путин: у России и Вьетнама особые отношения союзничества и взаимопомощи

В январе Россия и Вьетнам ряд подписали заявление о комплексном плане российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., соглашение о передаче совместному научно-исследовательскому и технологическому центру научно-исследовательского судна для проведения совместных морских учений, меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности и торговли РФ и вьетнамским министерством информации и коммуникаций в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий и др.