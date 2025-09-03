SCMP: у РФ и КНР есть потенциал для развития торговли на фоне давления США

Аналитики подчеркнули, что расчеты по торговле между двумя странами все активнее ведутся в юанях и рублях, что снижает зависимость от доллара на фоне санкционного давления. «Я думаю, что сейчас Китай ищет новые рынки из-за того, что США закрываются», – отметил старший научный сотрудник Института Юсока Ишака (ISEAS) в Сингапуре Джаянт Менон. По его словам, в отношениях Пекина и Москвы «есть куда расти».