Главная / Политика /

SCMP: у РФ и КНР есть потенциал для развития торговли на фоне давления США

Несмотря на замедление темпов поставок автомобилей из Китая в Россию, у двух стран сохраняются возможности для расширения торговых отношений, несмотря на давление в виде тарифов со стороны США. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

По их мнению, Россия нуждается в потребительских товарах, бытовой электронике и промышленном оборудовании, которые сложно импортировать с Запада из-за санкций, введенных после начала конфликта на Украине. Китай, в свою очередь, производит широкий спектр продукции, востребованной на российском рынке.

Аналитики подчеркнули, что расчеты по торговле между двумя странами все активнее ведутся в юанях и рублях, что снижает зависимость от доллара на фоне санкционного давления. «Я думаю, что сейчас Китай ищет новые рынки из-за того, что США закрываются», – отметил старший научный сотрудник Института Юсока Ишака (ISEAS) в Сингапуре Джаянт Менон. По его словам, в отношениях Пекина и Москвы «есть куда расти».

2 сентября в рамках визита президента РФ в Китай стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ условились о сотрудничестве для воплощения совместных инвестпроектов в России и Китае.

Тогда же глава РФПИ Дмитриев сообщил, что Москва рассматривает возможность совместных российско-китайско-американских проектов, в том числе в Арктике и в энергетике. Кроме того, по его словам, РФПИ достиг важных договоренностей насчет перспектив для российско-китайского партнерства. В частности, речь о создании центра промышленного и торгового сотрудничества на Хайнане усилиями фонда и Hainan FTP RSC Group.

