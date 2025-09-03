РФ запросила у КНР разъяснения по дополнительным условиям безвизового въезда

2 сентября МИД Китая заявил, что безвизовый режим для путешественников из России продлится с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. Он будет действовать в случае, если продолжительность поездки не превышает 30 дней. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предположили, что такое решение приведет к увеличению турпотока в КНР еще на 30-40%. Сейчас страна входит в пятерку лидеров по этому показателю.