Хегсет: США не ограничатся одним ударом по наркоторговцам из Венесуэлы
Военные операции США против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, не ограничатся одним ударом, заявил американский министр обороны Пит Хегсет. Его слова приводит Reuters.
«Любого, кто занимается торговлей наркотиками в этих водах и кто, как мы знаем, признан наркотеррористом, ждет та же участь», – добавил Хегсет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные 2 августа ликвидировали 11 человек в результате удара по судну из Венесуэлы, предположительно перевозившему наркотики.
Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X сообщал, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, «управляемое признанной наркотеррористической организацией», в южной части Карибского моря.
Ранее Axios писало, что борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь предлогом для смены режима в стране. Трамп приказал отправить семь военных кораблей с 4500 военнослужащими к берегам Венесуэлы, пишет издание.