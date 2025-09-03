МИД Бельгии: доверие к внешней политике ЕС полностью подорвано

ЕС вместе с тем наращивает милитаризацию. Весной этого года страны союза согласовали предложение о создании фонда укрепления обороны Европы в размере 150 млрд евро. В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ожидает отказа Вашингтона от обеспечения безопасности Европы. По ее словам, в США обозначается курс на перераспределение приоритетов в сфере обороны. Заявление прозвучало на фоне прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа.