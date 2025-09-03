Газета
Главная / Политика /

МИД Бельгии: доверие к внешней политике ЕС полностью подорвано

Ведомости

Доверие к внешней политике ЕС полностью подорвано, европейские страны должны «направлять четкие и единые сигналы». Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Бельгии Максим Прево в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Без решительных заявлений и конкретных решений совершенно очевидно, что доверие к внешней политике ЕС полностью подорвано. Именно поэтому мы, как Европейский союз, должны иметь возможность направлять четкие и единые сигналы», – сказал он.

Прево также пояснил, что правительство Бельгии решило признать Палестину, чтобы направить Израилю решительный сигнал и признать события в секторе Газа «явным геноцидом». Министр заявил, что понимает, почему Германия и другие государства проявляют нежелание принимать жесткие решения против Израиля, «если смотреть на это в историческом контексте».

Внешнеполитическая служба ЕС планирует сократить 10 зарубежных миссий

Политика / Международные новости

В мае стало известно, что внешнеполитическая служба ЕС планирует сократить 10 зарубежных миссий. Как писало Politico, глава евродипломатии Кая Каллас представила Еврокомиссии план реорганизации ведомства в рамках более масштабной оптимизации бюджета ключевых учреждений Европейского союза. Проект получил одобрение.

ЕС вместе с тем наращивает милитаризацию. Весной этого года страны союза согласовали предложение о создании фонда укрепления обороны Европы в размере 150 млрд евро. В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ожидает отказа Вашингтона от обеспечения безопасности Европы. По ее словам, в США обозначается курс на перераспределение приоритетов в сфере обороны. Заявление прозвучало на фоне прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа.

