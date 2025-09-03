Фицо посетовал на отсутствие лидеров ЕС на торжествах в Китае
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал руководителей стран Евросоюза из-за их отсутствия на торжествах в Китае, посвященных годовщине победы во Второй мировой войне.
По словам Фицо, решение лидеров ЕС не принимать участие в мероприятиях не достигло желаемого эффекта. «Если они думали, что таким образом смогут достичь изоляции китайских торжеств по случаю победы во Второй мировой войне, то они очень ошибались. Если кто-то и находился сегодня в изоляции, то это ЕС», – заявил он (цитата по ТАСС).
Встреча президента РФ Владимира Путина и Фицо прошла 2 сентября в Китае. В ходе беседы Путин сообщил, что у Москвы есть варианты по обеспечению безопасности для Киева после окончания конфликта: они обсуждались во время саммита РФ – США в Анкоридже на Аляске.
Фицо в разговоре с Путиным сравнил Евросоюз с жабой или лягушкой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху». По его словам, он не понимает некоторых решений объединения.