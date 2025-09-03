Фицо посетовал на отсутствие лидеров ЕС на торжествах в Китае

По словам Фицо, решение лидеров ЕС не принимать участие в мероприятиях не достигло желаемого эффекта. «Если они думали, что таким образом смогут достичь изоляции китайских торжеств по случаю победы во Второй мировой войне, то они очень ошибались. Если кто-то и находился сегодня в изоляции, то это ЕС», – заявил он (цитата по ТАСС).