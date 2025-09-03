Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой
Определение России в качестве врага Европе является «исторической ошибкой» в контексте надвигающегося миграционного кризиса, считает экс-президент Франции Николя Саркози. Об этом он заявил в интервью Le Figaro.
Бывший президент республики указал на актуальный риск для Европы. По его словам, миграционный кризис «еще даже не начался», а население Европы, по его данным, сократится с 550 млн до 480 млн человек через 30 лет, а Африки – увеличится с 1,2 до 2,4 млрд.
«Худшее еще впереди: иммиграция, которая по культурным, религиозным и экономическим причинам больше не ассимилируется, – это экзистенциальный риск для Европы. Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка», – сказал он.
Среди других ошибок Европы, определенных Саркози, – интеграция Украины в Евросоюз или НАТО. По его мнению, дальнейшая интеграция была бы ошибкой с экономической и политической точек зрения.
В мае 2024 г. Саркози говорил, что не может представить себе конфликт между Россией и Францией. По его словам, необходимо срочно искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Европейским странам нужно сосредоточиться на самостоятельной политике на континенте, добавил он.
Заявления экс-президента Франции в прошлом году прозвучали на фоне слов действующего лидера республики Эммануэля Макрона, который заявил, что уничтожение военных объектов в РФ и поставки дальнобойного оружия Украине не являются эскалацией конфликта с Россией.