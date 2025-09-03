Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой

Бывший президент республики указал на актуальный риск для Европы. По его словам, миграционный кризис «еще даже не начался», а население Европы, по его данным, сократится с 550 млн до 480 млн человек через 30 лет, а Африки – увеличится с 1,2 до 2,4 млрд.