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Саркози заявил, что не может представить конфликт между Россией и Францией

Ведомости

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не может представить себе конфликт между Россией и Францией. Его слова приводит газета Le Figaro, которой он дал интервью.

«Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?», – сказал он.

Саркози подчеркнул, что необходимо срочно искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейским странам нужно сосредоточиться на самостоятельной политике на континенте. Кроме того, Саркози высказался против вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уничтожение военных объектов на территории РФ и поставки дальнобойного оружия Украине не являются эскалацией конфликта с Россией. В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания министров обороны стран Евросоюза обратился с призывом отменить запрет на использование Украиной оружия для ударов по целям в РФ.

В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки западного вооружения Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. По его словам, поставки западного оружия не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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