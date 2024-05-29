Саркози заявил, что не может представить конфликт между Россией и Францией

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уничтожение военных объектов на территории РФ и поставки дальнобойного оружия Украине не являются эскалацией конфликта с Россией. В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания министров обороны стран Евросоюза обратился с призывом отменить запрет на использование Украиной оружия для ударов по целям в РФ.