Посольство РФ обвинило Лондон в цинизме из-за санкций против «Волонтеров Победы»

Общественное движение «Волонтеры победы», созданное в 2015 г., объединяет добровольцев для сохранения исторической памяти, помощи ветеранам и популяризации истории Великой Отечественной войны и других событий страны. «Движение первых» было создано в 2022 г. Организация является аналогом пионерии, сейчас в нее входят более 11 млн человек.