Посольство РФ обвинило Лондон в цинизме из-за санкций против «Волонтеров Победы»
Британские санкции против «Движения первых» и «Волонтеров Победы» являются цинизмом. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.
«Циничным выглядит и решение Лондона приурочить введение санкций против тех, кто занимается сохранением памяти о нашей общей Победе во Второй мировой войне, к 3 сентября – годовщине ее окончания», – следует из сообщения.
Посольство также призвало британские власти отказаться от распространения недостоверной информации о «насильственно перемещенных» в Россию украинских детях. В заявлении говорится, что приоритетом России является здоровье и благополучие детей: «Ни о каком похищении речи быть не может».
«Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий. Все они находятся в безопасности», – добавили в диппредставительстве.
3 сентября Лондон ввел санкции против трех российских организаций и восьми физлиц. В список попали молодежное «Движение первых», общественное движение «Волонтеры Победы» и фонд имени Ахмата Кадырова.
Новые санкции направлены, по словам МИД Великобритании, против тех, кто поддерживает якобы «существующую в России принудительную идеологическую обработку украинских детей». Речь идет о школах и молодежных организациях, действующих в присоединенных регионах.
Общественное движение «Волонтеры победы», созданное в 2015 г., объединяет добровольцев для сохранения исторической памяти, помощи ветеранам и популяризации истории Великой Отечественной войны и других событий страны. «Движение первых» было создано в 2022 г. Организация является аналогом пионерии, сейчас в нее входят более 11 млн человек.