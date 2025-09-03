Газета
Главная / Политика /

Посольство РФ обвинило Лондон в цинизме из-за санкций против «Волонтеров Победы»

Ведомости

Британские санкции против «Движения первых» и «Волонтеров Победы» являются цинизмом. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.

«Циничным выглядит и решение Лондона приурочить введение санкций против тех, кто занимается сохранением памяти о нашей общей Победе во Второй мировой войне, к 3 сентября – годовщине ее окончания», – следует из сообщения.

Посольство также призвало британские власти отказаться от распространения недостоверной информации о «насильственно перемещенных» в Россию украинских детях. В заявлении говорится, что приоритетом России является здоровье и благополучие детей: «Ни о каком похищении речи быть не может».

«Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий. Все они находятся в безопасности», – добавили в диппредставительстве.

«Движение первых» предложило размещать девиз «Долг, Отечество, Честь» на школах

Политика / Власть

3 сентября Лондон ввел санкции против трех российских организаций и восьми физлиц. В список попали молодежное «Движение первых», общественное движение «Волонтеры Победы» и фонд имени Ахмата Кадырова.

Новые санкции направлены, по словам МИД Великобритании, против тех, кто поддерживает якобы «существующую в России принудительную идеологическую обработку украинских детей». Речь идет о школах и молодежных организациях, действующих в присоединенных регионах.

Общественное движение «Волонтеры победы», созданное в 2015 г., объединяет добровольцев для сохранения исторической памяти, помощи ветеранам и популяризации истории Великой Отечественной войны и других событий страны. «Движение первых» было создано в 2022 г. Организация является аналогом пионерии, сейчас в нее входят более 11 млн человек.

