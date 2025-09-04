Захарова назвала отчаянием вброс о «гибридной атаке» на фон дер Ляйен
Заявление о том, что Россия якобы вмешалась в посадку борта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и отключила GPS, «отдает отчаянием», заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Она считает, что таким образом европейские чиновники отвлекают внимание своих граждан от социально-экономического кризиса в Евросоюзе (ЕС).
Как отметила Захарова, реальных фактов российского вмешательства не было предоставлено.
Она также напомнила, что европейские СМИ писали о том, что фон дер Ляйен садилась по бумажным картам, и выразила желание посмотреть на них. «Я уж не знаю, на каком таком кукурузнике летает фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку по бумажным картам, но при этом очень хочется на эти бумажные карты посмотреть, не могли бы они их опубликовать?» – сказала Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, интерес вызывает тот факт, каким цветом закрашена Болгария на картах.
1 сентября газета Financial Times сообщала о сбое в работе системы навигации при посадке самолета главы ЕК в Болгарии. Согласно материалу, пилотам пришлось использовать бумажные карты для совершения посадки в аэропорту города Пловдив. Работа GPS, пишет FT, якобы была нарушена из-за стороннего вмешательства. Позднее представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге рассказала о подозрении болгарских властей, что сбой в навигации произошел якобы из-за вмешательства со стороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти обвинения. В тот же день веб-сервис Flightradar заявил, что информация о сбое в работе GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии, не соответствует действительности.