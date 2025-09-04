Захарова назвала отчаянием вброс о «гибридной атаке» на фон дер Ляйен

Она также напомнила, что европейские СМИ писали о том, что фон дер Ляйен садилась по бумажным картам, и выразила желание посмотреть на них. «Я уж не знаю, на каком таком кукурузнике летает фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку по бумажным картам, но при этом очень хочется на эти бумажные карты посмотреть, не могли бы они их опубликовать?» – сказала Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, интерес вызывает тот факт, каким цветом закрашена Болгария на картах.