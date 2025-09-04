Минобороны: силы ПВО сбили 46 украинских дронов над регионами РФ и Черным морем
Минобороны России сообщило, что в ночь на 4 сентября с 00:00 до 6:00 мск средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотников самолетного типа.
По данным ведомства, 24 дрона сбили над Ростовской областью, 16 – над акваторией Черного моря, четыре – над Краснодарским краем и два – над Волгоградской областью.
3 сентября военные сообщили об отражении массированных атак ВСУ: за сутки были уничтожены 170 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб и два снаряда РСЗО HIMARS.
В ночь на 3 сентября силы ПВО сбили 105 дронов над регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Наибольшая активность зафиксирована в Ростовской и Брянской областях, где было уничтожено 25 и 24 беспилотника соответственно.