Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Россия и Китай договорились о поставках 106 млрд куб. м газа

Такая инициатива стала альтернативой поставкам в Европу, заявил глава Минэнерго
Ведомости

Россия и Китай в ходе визита президента Владимира Путина в Пекин подписали документы о поставке в Китай в общей сложности 106 млрд куб. м газа в год. Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев в интервью телеканалу «Россия-24» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В результате мы подписали соглашения общим объемом поставки в Китай 106 млрд куб. м газа в год. Это огромная альтернатива против наших поставок в Европу, от которых европейские партнеры отказались самостоятельно», – отметил министр.

Цивилев уточнил, что принято решение увеличить объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» до 44 млрд куб. м в год, а также расширить дальневосточный коридор – с 10 до 12 млрд куб. м. Кроме того, в рамках визита подписан меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2».

Чем Владимир Путин занимался в Китае

Политика / Международные отношения

2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток».

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта приведет к тому, что из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. При этом стоимость поставок в Китай будет ниже цены на газ для стран Евросоюза.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь