Россия и Китай договорились о поставках 106 млрд куб. м газа

Россия и Китай договорились о поставках 106 млрд куб. м газаТакая инициатива стала альтернативой поставкам в Европу, заявил глава Минэнерго
«В результате мы подписали соглашения общим объемом поставки в Китай 106 млрд куб. м газа в год. Это огромная альтернатива против наших поставок в Европу, от которых европейские партнеры отказались самостоятельно», – отметил министр.
Цивилев уточнил, что принято решение увеличить объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» до 44 млрд куб. м в год, а также расширить дальневосточный коридор – с 10 до 12 млрд куб. м. Кроме того, в рамках визита подписан меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2».
По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта приведет к тому, что из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. При этом стоимость поставок в Китай будет ниже цены на газ для стран Евросоюза.