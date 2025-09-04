Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

В тот же день министр обороны США Пит Хегсет рассказал, что Трамп дал поручение Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая. По его словам, Вашингтон не стремится к конфликту, однако «готовность к нему обеспечивает безопасность американцев».