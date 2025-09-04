Газета
Политика

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью CBS News, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«У меня со всеми ними очень хорошие отношения. Мы собираемся выяснить, насколько они хороши, в течение следующей недели или двух», – подчеркнул американский лидер.

3 сентября Трамп обвинил лидеров России, Китая и КНДР в «планировании заговора» против США. Комментируя парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, американский президент пожелал Си и народу Китая «великолепного праздника» и передал присутствующим на параде Путину и Ким Чен Ыну «теплые пожелания».

В тот же день министр обороны США Пит Хегсет рассказал, что Трамп дал поручение Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая. По его словам, Вашингтон не стремится к конфликту, однако «готовность к нему обеспечивает безопасность американцев».

