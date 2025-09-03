Хегсет: Трамп поручил Пентагону готовить армию к сдерживанию России и Китая
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая. Об этом заявил глава минобороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
Хегсет заявил, что слабость предыдущей администрации привела к сближению России и Китая, назвав это серьезным негативным последствием, вызванным отсутствием американского лидерства и силы.
Он подчеркнул, что США не стремятся к конфликту, однако «готовность к нему обеспечивает безопасность американцев». По словам министра, Вашингтон намерен сохранить военные возможности «в космосе, в небе, на море и под водой», упомянув систему «Золотой купол», которую, как он отметил, Китай не способен воспроизвести.
3 сентября Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «планировании заговора» против США. В этом же сообщении он пожелал Си Цзиньпину и народу Китая «великолепного праздника» и передал «теплые пожелания» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну.
Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «не было и мысли» плести заговоры против США. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что у России нет ни желания, ни времени на подобные действия, а сотрудничество с партнерами в ШОС и БРИКС направлено на развитие во благо народов, а не против третьих стран.