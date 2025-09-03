Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «не было и мысли» плести заговоры против США. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что у России нет ни желания, ни времени на подобные действия, а сотрудничество с партнерами в ШОС и БРИКС направлено на развитие во благо народов, а не против третьих стран.