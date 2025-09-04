Германия может направить часть обучающих ВСУ войск в Польшу

Кроме того, Мерц и его вице-канцлер Ларс Клингбайль не верят в скорую встречу Зеленского и президента России Владимира Путина. Поэтому вопрос отправки миротворцев на Украину снят с рассмотрения. Это может измениться в случае, если «Трамп проявит активность» и Россия «завершит конфликт».