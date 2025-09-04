Газета
Главная / Политика /

Германия может направить часть обучающих ВСУ войск в Польшу

Ведомости

Германия рассматривает возможность отправки в Польшу части войск, которые занимаются подготовкой солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Собеседник газеты отметил, что для этого понадобятся переговоры с НАТО, а также новый мандат парламента Германии.

2 сентября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что до достижения перемирия речи о направлении западных войск на Украину идти не может. Он добавил, что даже после возможного прекращения огня ввод иностранных сил будет возможен лишь «с существенными оговорками» из-за множества препятствий.

Bild 31 августа писал, что Германия откладывает отправку миротворцев на Украину. Это связывают с разочарованием в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Мерц и его вице-канцлер Ларс Клингбайль не верят в скорую встречу Зеленского и президента России Владимира Путина. Поэтому вопрос отправки миротворцев на Украину снят с рассмотрения. Это может измениться в случае, если «Трамп проявит активность» и Россия «завершит конфликт».

