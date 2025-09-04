Захарова: Трамп вернулся на пост президента, чтобы спасти США

2 сентября Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления работы психиатрических лечебниц как меры по снижению преступности в США. По его словам, такие штаты, как Нью-Йорк и Калифорния, выпустили душевно больных людей в общество, потому что они не могли позволить себе содержать психбольницы.