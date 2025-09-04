Захарова: Трамп вернулся на пост президента, чтобы спасти США
Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, чтобы спасти США. Он ставит вопросы страны на первое место в своей повестке. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.
«Это его основная задача. Он не пришел спасать Вселенную, он не пришел спасать мир, он пришел спасать Америку», – сказал она.
Дипломат сравнила политику Трампа с действиями бывшего президента США Барака Обамы, который, по ее мнению, получил Нобелевскую премию «ни за что». Захарова выразила мнение, что он «ничего не смыслит в мировых делах и вляпается во что-нибудь».
Она отметил, что сейчас в США сложилась непростая ситуация. В частности, она отметила госдолг страны и внутреннюю ситуацию. При этом Трамп уделяет немалое время урегулированию украинского конфликта, подчеркнула Захарова.
«Сегодня даже слова о мире становятся мужественным поступком после того, как за них карали санкциями, вычеркиванием, отменой, в том числе и попытками физического уничтожения многих», – заключила официальный представитель МИД РФ.
2 сентября Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления работы психиатрических лечебниц как меры по снижению преступности в США. По его словам, такие штаты, как Нью-Йорк и Калифорния, выпустили душевно больных людей в общество, потому что они не могли позволить себе содержать психбольницы.
До этого американский лидер объявил ряд мер для борьбы с преступностью в Вашингтоне. В частности, своим указом он передал столичную полицию под прямой контроль федеральных властей, а также направил в ряд районов национальную гвардию.