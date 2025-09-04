Медведев пригрозил изъятием ценностей Британской Короны

Медведев напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ранее объявил о передаче Киеву $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. После произошедшего у России возникло право требования к Лондону и Киеву. С учетом того, что в судебном порядке эти деньги не взыскать, у Москвы есть только один способ возврата ценностей. По мнению зампреда Совбеза, это возврат захваченного «в натуральной форме».