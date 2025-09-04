Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев пригрозил изъятием ценностей Британской Короны

Ведомости

Великобритания, передав Украине доходы от замороженных российских активов, совершила правонарушение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Медведев напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ранее объявил о передаче Киеву $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. После произошедшего у России возникло право требования к Лондону и Киеву. С учетом того, что в судебном порядке эти деньги не взыскать, у Москвы есть только один способ возврата ценностей. По мнению зампреда Совбеза, это возврат захваченного «в натуральной форме».

«Всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404. Ну или изъятием ценностей Британской Короны», – подчеркнул Медведев.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский перечислил три блока гарантий безопасности, которые страна хотела бы получить. Среди них он назвал обеспечение украинских военных финансами и оружием. Киев также планирует добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Кроме того, среди гарантий безопасности Зеленский назвал сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но безопасность Киева не может быть обеспечена за счет безопасности Москвы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её