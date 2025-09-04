Медведев пригрозил изъятием ценностей Британской Короны
Великобритания, передав Украине доходы от замороженных российских активов, совершила правонарушение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Медведев напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ранее объявил о передаче Киеву $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. После произошедшего у России возникло право требования к Лондону и Киеву. С учетом того, что в судебном порядке эти деньги не взыскать, у Москвы есть только один способ возврата ценностей. По мнению зампреда Совбеза, это возврат захваченного «в натуральной форме».
«Всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404. Ну или изъятием ценностей Британской Короны», – подчеркнул Медведев.
29 августа президент Украины Владимир Зеленский перечислил три блока гарантий безопасности, которые страна хотела бы получить. Среди них он назвал обеспечение украинских военных финансами и оружием. Киев также планирует добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Кроме того, среди гарантий безопасности Зеленский назвал сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но безопасность Киева не может быть обеспечена за счет безопасности Москвы.